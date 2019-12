La ciudad de San Luis amaneció sin colectivos urbanos

Ayer a las 22:00 los trabajadores de Transpuntano, la empresa de colectivos urbanos cuya participación accionaria mayoritaria es de la Municipalidad de San Luis, se reunieron en una asamblea y decidieron realizar un paro total del servicio durante este viernes.

El paro comenzó en la madrugada de hoy y es porque la empresa solo depositó una parte de los sueldos, según denunciaron desde la Unión Tranviaria Automotor (UTA). La medida de fuerza, al menos hasta ahora, será por tiempo indeterminado y solo se levantará si la compañía deposita la totalidad de los salarios.

Desde la UTA informaron que en algunos casos Transpuntano solo depositó el 33% de los salarios, pero hay trabajadores que no percibieron la totalidad del sueldo.

A primera hora de la mañana, los trabajadores comenzaron a manifestarse en las puertas de la empresa ubicada en la ruta 3, al sur de la ciudad capital.

Fernanado Miranda, delegado gremial de Transpuntano, explicó en Amanecer Informados que, desde la empresa, no accedieron a dialogar con los trabajadores y no les han informado si depositarán o no el dinero adeudado en las próximas horas.