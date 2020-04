La científica sanrafaelina ya pudo llegar al país y cumple su cuarentena

“Sabíamos que si nos enfermábamos no íbamos a tener asistencia médica”- fue una de las frases expresadas por Alejandra Guerci que demuestra la grave situación que se está viviendo en Europa.

Guerci, que había viajado en febrero a España por una investigación especial, y quedado varada en Madrid, ya está en la Argentina, después de vivir una situación angustiante.

La mujer contó que el lunes llegaron a Mendoza y junto a su hermana decidieron hacer la cuarentena allí. La científica relató la odisea para poder conseguir un vuelo de repatriación, porque a pesar de la cantidad de argentinos que el gobierno nacional ya ha traído de vuelta al país, ella y su hermana no habían tenido la posibilidad.

Alejandra comentó que desde la embajada, les avisaron que estaban en la lista de un vuelo desde Barcelona a Zúrich. Junto con Guerci viajaron más de cien profesionales de la salud argentinos provenientes de Europa.

Respecto del colectivo especial para trasladar a los profesionales a las distintas provincias, dijo que se cumplió un protocolo específico y estricto, con controles de salud “y por suerte nos sentimos muy bien, no tenemos síntomas”- contó la científica. No podemos salir durante 14 días, nos pueden traer alimentos, pero no podemos tener contacto con nadie.” Por eso decidieron hacer la cuarentena en Mendoza “porque es casi inevitable un abrazo con nuestros seres queridos.”

Si no cumplen les pueden iniciar una causa penal “pero nosotras somos muy conscientes –dijo- venimos de un lugar donde mueren 200 personas por día, así que sabemos de qué se trata”- dijo.

Comparando la situación Alejandra consideró que “Argentina ha tomado las medidas a tiempo, por eso es tan difícil controlar la situación en España”. No obstante agradeció a mucha gente que la ha ayudado tanto desde Argentina como de España. Alejandra parafraseó a un colega, también repatriado, que le dijo: ‘qué alegría ser argentino! “Frase que comparto y quiero transmitir la tranquilidad de estar acá y de que estamos haciendo las cosas bien”- expresó Guerci.