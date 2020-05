La secretaria adjunta de la CGT Regional Córdoba aseguró que “Al grupo G6 de las patronales cordobesas le falta autoridad moral. Ahora hablan de ajuste pero hicieron negocios con Macri. Ellos quieren baja de sueldos en toda la economía”.

En diálogo con Radio Nacional Córdoba, Ilda Bustos, puntualizó: “La pandemia no los cambió para nada. Esas empresas siguen con la misma conducta. Viven del Estado municipal y provincial. Y en este momento no es que no ganan. Ganan un poco menos”.