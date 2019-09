Jorge ‘Pato’ Venialgo, integrante del Departamento de Fútbol Infantil de Santo Tomé, que adelantó sobre el comienzo de la temporada de la categorías jejenes, integrada por niños hasta 9 años, sub 11 y sub 13, del que participan once (11) equipos locales y comienza el torneo del próximo viernes. Al respecto, señaló que en reunión tomaron la decisión de cobrar las entradas, no en dinero sino con mercaderías no perecederas y ayudar a los comedores de la ciudad.