La carta de Juntos por el Cambio, una forma recurrente de hacer política

En su habitual columna en Juego de damas, la periodista y escritora Sandra Russo se refirió a la carta publicada por Juntos por el Cambio en relación al asesinato del empresario y ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner en la que se insinuó tempranamente la responsabilidad del Gobierno, y en particular de la ex presidenta en el hecho.

Además, las afirmaciones de la científica y militante de la oposición Sandra Pitta en relación a la veracidad de la prestigiosa periodista Nora Bär, tras ser diagnosticada de COVID-19 positivo.