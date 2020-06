La carrera de García Cambón, el jugador que le hizo cuatro goles a River

Carlos María García Cambón no nació en Boca, pero el hincha lo tiene en un lugar especial. Es que en 1974, en su primer Superclásico, le marcó cuatro goles a River, en un partido que el Xeneize terminaría ganando 5 a 2.

Pero su carrera comenzó en 1967, en Chacarita. Allí lo llevó su maestro, Ernesto Duchini, quien, para él, fue todo, futbolísticamente hablando. Quedó en la historia del Funebrero por haber formado parte del equipo que venció a River y se quedó con el Metropolitano de 1969.

“Había gente que iba a la cancha y ni siquiera era hincha de Chacarita. Iban a ver a un equipo que jugaba bien al fútbol”, recuerda. Ese equipo, afirma, se caracterizaba por su convicción, y se agrandaba ante los rivales más importantes.

En 1974, Cambón fue transferido a Boca. “En Chacarita era conocido, pero me saludaban en el barrio. Cuando pasé a Boca, no había un lugar donde no me conocieran”, recuerda.

El delantero quedó inmortalizado en la historia del club por los cuatro goles que le hizo a River en su primer Superclásico. Entre risas, Cambón dice: “El 99,99% de la gente se acuerda de ese partido. Ese día, en la cancha, había unas cinco millones de personas, porque todos lo vieron”.

Ese partido fue el primer partido del campeonato -la única vez en la historia que el Superclásico se disputó en la primera fecha del torneo-. Luego de ese año, se dispuso que los Boca-River se disputaran en la mitad del torneo.

“Fue un partido terrible. River jugó con sus características, que juega bien al fútbol pero que te deja jugar, y dejar jugar a ese equipo era bastante peligroso. Y nos dejó jugar”. El resto, es historia conocida.

“Ese equipo tuvo mala suerte. No tuvo la posibilidad de salir campeón. Si hubiese sido así, figuraría entre los mejores equipos de la historia de Boca”, sostiene. Si lo consultan, Cambón recuerda la formación de memoria.

Luego de su paso por Boca, Cambón tuvo un breve paso por Grecia y Estados Unidos. Tras su regreso a la Argentina, en 1979, estuvo un año inactivo y terminó su carrera en Loma Negra de Olavarría.