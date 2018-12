La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) prevé detener las caídas de las ventas con promociones. La identidad que agrupa a la mediana empresa Argentina indicó que el acento esta puesto en desacelerar la caída de noviembre y no mejorar el nivel del 2017. Asimismo, la CAME agregó que el objetivo es tener al menos un equilibrio de caja en diciembre.