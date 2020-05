La caída en la industria metalúrgica y la vuelta al trabajo

La producción metalúrgica cayó 22,5% interanual en el tercer mes del año y acumula una baja del 11,4% en lo que va de 2020, de acuerdo con un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA).

Fernando Paz es trabajador de la Itron Argentina, metalúrgica en La Matanza y volvieron al trabajo. “Desde que se decretó por primera vez la cuarentena dejamos de trabajar. La fábrica ahora volvió a producir con nuevas medidas y con muy pocos trabajadores. Estamos tomando todos los cuidados”, expresó Paz.

“En mi caso particular voy en mi auto porque estoy a más de 15 kilómetros, y a mis compañeros la empresa les brinda un servicio de puerta a puerta para no tomar servicios públicos”, contó. “La vuelta al trabajo no fue un día más, hay mucha incertidumbre”.