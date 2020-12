La banda Fue presenta su primer corte Gualeguay

El trío oriundo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires integrado por Ale Flores (voz, guitarra), Juan Belmondo (bajo, voz) y José Luis Vilches (batería) estrenó el videoclip Gualeguay. La canción, está disponible en todas las plataformas digitales y anticipa su primer álbum Todos vamos a morir, que será editado a principios de 2021 a través del sello Ultrapop, según contó Flores, quien también mencionó que el nuevo trabajo no habla de la ciudad entrerriana, pero si fue compuesta en Gualeguay. “El año pasado fui de vacaciones a Gualeguay con mi pareja, unos días muy tranquilo y siempre me llevo una guitarra, así salió el tema y me pareció justo que le quede ese audio”, dijo.

“Gualeguay, es el primer adelanto del álbum debut de Fue, es una canción simple, de buenas y efectivas melodías. Pero posee un ligero toque de complejidad en los arreglos de voces y en los sonidos de guitarra, sumado a una base de bajo y batería de gran groove (que varía de la sutileza al estilo Abbey Road hacia lo poderoso de Foo Fighters), con cierta influencia de Jeff Beck y Brian May”.