La B Nacional y un final electrizante

Al hincha neutral de fútbol hay que recomendarle que siga las dos fechas finales de la B Nacional. Puede pasar cualquier cosa. Están abiertas todas las posibilidades. En La punta, en la clasificación al octogonal y en los descensos (cuatro) que restan definir. Pero si sos simpatizante de uno de estos equipos, la recomendación, sin dudas, es seguir el desenlace con tu cardiólogo amigo al lado.

Un par de fechas atrás parecía todo servido para Aldosivi. Pero el Tiburón ahora apenas le lleva un punto a Almagro, quien se oxigenó con el cambio de entrenador (Battaglia por Grelak).

Este finde Almagro va con Flandria (metido en el descenso, pero en buena racha) y el de Mar del Plata visita al descendido Riestra, que viene de ganarle (y complicarle el promedio) a Independiente Rivadavia en Mendoza.

Ojo…

San Martín de Tucumán, el que más guita en refuerzos gastó en la previa, amaga hace rato con pegar el salto a la punta, pero está tercero y abre la fecha recibiendo a Brown de Puerto Madryn. Después hay un lote de equipos con 33 puntos que si pestañean largo pueden salir del Reducido por el segundo ascenso: Sarmiento (hundido en el descenso las 10 primeras fechas), Instituto y el sorprendente Villa Dalmine.

Tan irregular es el torneo de la B Nacional que Agropecuario, que tres fechas atrás estaba en el podio, perdió esos encuentros y hasta salió del octogonal. Y es más, a dos fechas del final cambió de técnico (Gamboa por Bianco). Visita a Instituto el domingo. El clásico partido de 6 puntos. Tanto es así que si el de Carlos Casares gana, supera en la tabla a los cordobeses.

Abajo, más allá de dos victorias consecutivas, Quilmes aún no se salvó del descenso ya que quedará libre en la última fecha. Recibe a Boca Unidos. Si le gana se salva, se mete en el Reducido y manda al descenso a los correntinos.

Si el Cervecero empata, se salva. No tendrá ninguna chance de ascender y deja a Boca con una oportunidad. Si pierde… bueh…

También está complicado con el descenso All Boys. Y la racha negativa de Nueva Chicago dejó al de Mataderos sin margen para el error.