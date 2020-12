“La ayuda y la difusión es muy importante para el artista”

Tania Torres es una talentosa música, oriunda de Neuquén, que eligió Formosa para desarrollarse. “Yo me junté con un formoseño músico y me vine acá” contó en La hora lenta. Ella es la artista del Ranking Argentino de Canciones del día de hoy y sobre esta propuesta de la radio pública comentó: “Siempre radio nacional me ha dado una mano pero que salga así en simultáneo para las radios nacionales de todo el país es una linda difusión”.

Tania ejecuta la guitarra como muy pocos, hace música instrumental y su música contiene ritmos litoraleños. A la hora de producir música, lo hace de manera autónoma “peso a peso”. “Comúnmente es de forma independiente que se trabaja, nos contó. Y agregó que Hicimos el sacrificio de montar un estudio en casa” aseguró.

Escuchá la nota completa acá.