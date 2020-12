La asociación Hablamos de Autismo se suma a la campaña “Pirotecnia Cero”

Celeste Klug , Presidenta de la Asociación Civil “Hablamos de Autismo” indicó en nuestra emisora que este diciembre los encuentra pensando en las fiestas , en la necesidad de concientizar sobre los problemas que genera la pirotecnia en los chicos autistas , que tienen hipersensibilidad auditiva . Que encaran esas compañas con las agrupaciones de ayuda animal y que esperan que la sociedad se ponga en los zapatos de esas personas y ayuden no utilizando pirotecnia.

En otro orden Klug precisó que este 2020 los encontró a través de las redes sociales , una tarea común al no contar con una sede propia ese fue el canal para llegar a la gente por ejemplo a través de campañas de concientización. También hicieron charlas en vivo con profesionales de C del Uruguay y un taller de 6 clases para familias donde se hablo de las distintas etapas del desarrollo de los niños en la primera infancia sobre todo ayudando a las que recién comienzan con el recorrido de un diagnostico del espectro autista. Esta tarea fue en conjunto con instituciones de Gualeguaychu y Colón.

DESCARGAR