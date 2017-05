La asamblea San Roque Despierta pedirá la nulidad de la Audiencia Pública por la Autovía sobre el lago San Roque

Vecinos integrados en la Asamblea San Roque Despierta solicitarán que se de por nula la Audiencia Pública realizada durante el viernes 28 y sábado 29 de abril, en Carlos Paz, por considerar que no se han cumplido los pasos legales para su convocatoria.

Lo decía a Radio Nacional el abogado Rene Amsler, miembro de la Asamblea san Roque Despierta:

“La audiencia fue la mas grande en cantidad de inscriptos dentro de los que es el sistema de audiencias publicas. Duró dos días completos. Hubo 589 oradores inscriptos pero no todos pudieron hablar. Estamos en contra de la manera en que se esta haciendo el proceso. Ya habíamos propuesto la ilegalidad de la audiencia porque omitieron pasos legales muy claros: los vecinos no tuvieron acceso a información importante hasta último momento. Hay que dejar bien en claro que no es un puente, uno no puede estar a favor o contra de un puente, se trata de una autovia de cuatros carriles con vehículos que transitarán a 130 kilómetros por hora. La construcción de un puente, esconde un proyecto fatal de la construcción de una autovía. Si a la gente se la convoca a hablar de un puente, ahí ya arrancamos mal.”

Además, el letrado indicó que se solicitó a la Secretaría de Ambiente los estudios de impacto ambiental y no recibieron respuesta.

“Hemos pedido los vecinos autoconvocados si había un estudio de impacto ambiental y no lo hicieron. Sólo a través de datos digitales que no todo el mundo tiene acceso se hizo durante los últimos días. Uno de los temas a los cuales dio lugar la audiencia fue si cuatro carriles a 130 km por hora, donde nadie va a parar para comprar, va ayudar a la economía regional. Es parte de una jugada inmobiliaria. El avance de un desarrollismo inmobiliario feroz. Ya vamos escuchando que están involucrados empresarios inmobiliarios e intendentes de la zona. Los intendentes fueron a hablar de turismo y conectividad. Todos se anotaron para participar primero y después se fueron. Ni siquiera informaron al pueblo. En silencio entregaron el uso del espacio público.”

Para concluir, Amsler indicó que la Secretaría de Ambiente tiene 45 días para aprobar o no el proyecto, pero ratificó que pedirán la nulidad de lo actuado:

“Nosotros consideramos que como no se cumplió con los pasos de difusión e información previa, para permitir a los vecinos participar,. vamos a pedir que se llame a una nueva audiencia. De no ser así, no solo se va a judicializar sino que vamos a seguir trabajando para visibilizar el tema.”

Rene Amsler, abogado, miebro de la asamblea San Roque Despierta y de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo.