La Argentina de Macri, Cambiemos y la crisis

En diálogo con la Radio Pública, el filósofo y ensayista, Darío Sztajnszrajber, analizó las declaraciones del ex presidente, el fenómeno de Cambiemos y su derrota electoral.

El ex presidente Mauricio Macri reapareció públicamente después de terminar su mandato en un encuentro que mantuvo con dirigentes del PRO en la localidad neuquina de Villa La Angostura. Allí, realizó un balance de su gobierno y dejó una particular reflexión.

“Sentí que tenía sobre mi cabeza a los 44 millones y sabía que que no íbamos a poder seguir tomando deuda eternamente, que no podía para ningún lado achicar ese gasto, mismo dentro de Cambiemos había problemas”, expresó Macri en el video en el que aparece vestido de manera informal. “Yo siempre les decía a todos, cuidado que yo conozco los mercados, los mercados un día no te dan más plata y nos vamos a ir la mierda. No, tranquilo, hay que seguir me decían”, relató.

Agregó que él era consciente de que no se podía “tomar deuda eternamente” y que había que corregir esa modalidad, al hacer un balance de los últimos meses de su gestión. “No se puede tomar deuda eternamente, hay que corregir esto. Después, cuando vino, pasé un año y medio que fue una pesadilla. El dólar para acá, el dólar para allá…encima tuve que decirles calma, sin saber si iba a parar”, expresó en alusión a la crisis desatada durante su gobierno en mayo de 2018.