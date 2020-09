La ANMAT aún no habilitó la utilización de ibuprofeno en pacientes con COVID

En algunas provincias, profesionales de la salud comenzaron a utilizar un tratamiento con ibuprofeno inhalado. Sin embargo, aún la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) no lo ha aprobado, expresó Carlos Bantar, director del Hospital San Martín de Paraná e integrante del COES. El especialista quien lleva más de 20 años en la investigación clínica, manifestó su “sorpresa” ante la utilización de dicha práctica. Fue entonces que remarcó que debe seguirse un procedimiento “para la utilización de un producto que no se ha usado previamente”. Bantar, explicó que para administrar un producto en seres humanos, el primer paso es que sea ensayado en pacientes continuando una serie de fases de investigación. “Este protocolo clínico fue presentado a la ANMAT entre el 20 y 21 de septiembre, está en evaluación y hasta donde se la ANMAT no ha aprobado ningún tipo de investigación de esta droga”, dijo. Por último, Bantar mencionó: “Si algo va a salvar las vidas en esta pandemia es la vacuna, y esta no salteó ninguno de los pasos”.

