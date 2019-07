La ANAC sobre mensajes de pilotos: “Es un acto electoral hecho en un avión”

El director de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Tomás Insausti, dialogó con Romina Manguel a raíz de la difusión de un audio de cabina en el que se anuncia a los pasajeros la disconformidad de pilotos de Aerolíneas Argentinas respecto a la política aerocomercial. Insausti consideró que “lo que están haciendo los pilotos es campaña política” y agregó que “el manual dice que los pilotos no pueden hacer actos que no estén relacionados con manejar el avión. No pueden manifestar opiniones personales” por lo que podrían ser sancionados.

"Leer una proclama política es un acto electoral hecho en un avión" Tomás Insausti, director de la ANAC.

"No hay una situación de conflicto en el sector aerocomercial" Tomás Insausti, director de la ANAC.

"Pablo Biró está haciendo campaña política" Tomás Insausti, director de ANAC.