“La alternativa al populismo es Cambiemos”, sentenció Terragno

Rodolfo Terragno, ex presidente de la UCR participó de la Convención de la UCR, en diálogo con el móvil de LT14 Nacional Paraná, aseguró que: “Desde hace muchas décadas la opción en Argentina es populismo sobre sistema republicano y a mi juicio el populismo le ha hecho mucho daño al país”, indicó y al mismo tiempo expresó: “La alternativa al populismo es Cambiemos y si bien no nos gusta lo que pasa en el país, tengamos en cuenta que también es responsabilidad del radicalismo que no tuvo ni peso, ni ideas, ni vocación de coogobernar”, cerró.