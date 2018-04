La AFA prometió crear una secretaría de contención para menores

El presidente de la Comisión de Fútbol Juvenil e Infantil de AFA, Dante Majori, ratificó hoy que se encuentran trabajando en la creación de una secretaría de contención de menores y la elaboración de un protocolo para seguir los casos de abuso con el objetivo de “ayudar y arbitrar los medios para que esto no vuelva a ocurrir”.

“Desde AFA la primera sensación fue de preocupación, por el desconocimiento de que estas cosas venían ocurriendo, y nos tomó por sorpresa”, dijo Majori en diálogo con Télam.

Si bien dijo desconocer si la AFA se presentará efectivamente como querellante, se comprometió a arbitrar los medios “para que no vuelva a pasar”.

Actualmente, confirmó que enviaron una circular a los clubes para que “notifiquen cuáles tienen pensiones y entreguen datos precisos para empezar a visitarlas y armar un departamento para, en base a un protocolo de reglamentación, poder llevar algún tipo de control desde AFA”.

Consultado sobre los rumores que, públicamente, comenzaron a circular acerca de que los abusos eran una situación conocida, Majori dijo: “Si yo hubiese tenido la sospecha o el conocimiento de que algo así sucedía, lo primero que hubiese hecho es presentarme a la justicia para que no vuelva a ocurrir”.

La gente que conocía lo que estaba pasando “no sé cómo podía dormir sabiendo de esta situación; digo: no es reventa de entradas o un dirigente que facilita un micro para llegar a una cancha, estamos hablando de abuso de menores, una cosa gravísima”, completó.