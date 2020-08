La aburrida costumbre de Hamilton

La fórmula 1 se ha tornado tediosa y previsible, ya no hay sorpresas, la hegemonía de Mercedes Benz con Lewis Hamilton y Valteri Bottas es invencible y humillante, no hay escudería que pueda darle pelea, ni siquiera hacerle sombra.

El Gran Premio de Bélgica en Spa Francorchamps no ha sido la excepción, una vez más la automotriz teutona volvió a marcar el ritmo de punta a punta y se quedó con el 1-2 final en la que fuera la séptima carrera de esta temporada. El podio lo completó Max Verstappen con Red Bull que culminó tercero.

Ni siquiera el accidente en el que estuvieron involucrados Giovinazzi y Russell (sin consecuencia para los pilotos), en el primer cuarto de carrera, situación en la que el “safety car” (auto de seguridad que estuvo en pista varias vueltas), hizo mella en la superioridad y dominio de los autos alemanes.

Las Ferraris siguen deambulando y dando pena en en este 2020, deberán barajar y dar de nuevo y ponerse a trabajar para el 2021 ya sin Vettel en el equipo y con Lecrerc como piloto número 1, la “scuderia di Maranello” terminó en los puestos 13 y 14.

El campeonato lo lidera cómodamente Hamilton que va en busca de consagrarse como primer heptacampeón de la máxima categoría del automovilismo mundial.

La próxima competencia será el 6 de septiembre en Monza, Italia.