Kudelka afirmó que Talleres perdió “con un equipo grande que jugó como chico”

El director técnico de Talleres de Córdoba, Frank Kudelka, se lamentó por la derrota de su equipo anoche frente a Independiente, cuestionó el planteo del rival, y dijo que “es un un equipo grande que fue chico y vino a defenderse y a contraatacar”.

En la conferencia de prensa posterior al juego, el DT de los cordobeses reconoció: “Tuvimos errores, pero el resultado no fue justo. Es que no estuvimos precisos”.

“Los cambios trataron de ser variantes, aún no tenemos recambio puntual en los extremos, tuvimos muchas aproximaciones pero no tuvimos lucidez a la hora del pase final”, agregó el entrenador ‘albiazul’.

Por su parte, el volante de creación del elenco cordobés, Emanuel Reynoso, expresó que “Independiente se achicaba en el fondo y no se podía entrar por el medio”

Sin embargo en el fútbol tenés revancha ahí nomás y hay que seguir trabajando día a día”, agregó el jugador pensando en lo que sigue para el equipo, que será el juego ante Godoy Cruz el domingo, nuevamente en el Mario Kempes.

“Llegamos bien y no terminábamos bien la jugada, hicimos un gran partido, pero no pudimos ganar y nos vamos con un sabor amargo. Siempre intentamos por el medio y no pudimos encontrar el espacio para llegar al arco de ellos”, concluyó el hábil futbolista cordobés.