Krupszky “Pido disculpas, no tuve mala intención, chocamos las cabezas”

El defensor de Aldosivi de Mar del Plata pidió disculpas publicas a Maki Salces y aclaro que no existió mala intención en la jugada que provocó la grave lesión del jugador jujeño.

En dialogo con Radio Nacional , Krupszky indicó “Fue luego de una pelota en un lateral , dio un pique y quedó arriba, saltamos a cabecear , llegué tarde, Maki me ganó en el salto y le di un cabezazo sin querer”

“No tuve mala intención ni estaba enojado por la amarilla, fue una jugada desafortunada; hoy averigüé como estaba , fue un día con amargura para mi por el tiempo que se pierde Salces”

“Pido disculpas y aclaro que no tuve mala intención, no fue un codazo, se que fue muy duro el golpe con la cabeza”

Por último aclaró que mantuvo contacto con el jugador jujeño “Hoy les escribí un mensaje, me respondió y pudimos hablar, le hice llegar mis disculpas, me sorprendió su respuesta y humildad, eso me deja más tranquilo”