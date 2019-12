Kloss a favor de la reforma política para el 2020

Juan Carlos Kloss, intendente de Hasenkamp, también es senador electo por el departamento Paraná en representación del Frente de Todos, y se pronunció a favor de que Entre Ríos tenga una reforma política. En este nuevo período legislativo, “tenemos que tratar de sacar adelante” esta iniciativa. Se debe un debate “serio y responsable” para poder lograrla de manera rápida, entendió. No obstante reconoció que esta temática aún no fue abordada junto al gobernador de la provincia Gustavo Bordet, por eso no quiso anticipar los temas principales de la reforma, “en el momento en que lo tratemos junto a asesores, se abordarán los puntos esenciales, afirmó Kloss.