Kizu Iñciñ, la virtualidad del ciclo lectivo plantea la desigualdad

Nuestra asociación se expresa en un documento que hicimos a principio de esta cuarentena, describiendo un poco la situación que vivimos como estudiantes mapuches, y específicamente como nos afectaba la situación, siendo que nuestra situación actual como mapuche viene de parte de una invasión biestatal, por parte de argentina y chile, que lo hacen con sus mal llamadas participación de Araucanía y campaña del desierto, lo cual nos hace hoy ocupar el nivel más sectado por la pobreza y por la falta de recursos económicos, por lo cual hoy somos también los afectados por no tener internet muchas veces y la situación se hace más difícil para los estudiantes mapuches. En general la situación no ha cambiado desde ese momento y nos ha dado la razón, lamentablemente, de que las clases no se han podido llevar adelante, muchos estudiantes han dejado efectivamente sus carreras, muchos de nuestros hermanos ahí en la universidad, específicamente en la facultad de humanidades, no han podido sostener las cursadas, muchas veces porque estaban manejándose con datos o con un wifi muy malo por los sectores en donde vivimos, y bueno hace que nuestro acceso a la educación superior, en este caso, está muy dificultado. El documento es público e intentamos hacérselo llegar porque nos parecía importante, como estudiantes mapuches, poder dar nuestra opinión al respecto de la pandemia en sí, pero también de esta nueva normalidad de la enseñanza virtual. Se ha planteado desde el comienzo como normalidad tomar clases, y muchos de nosotros no estamos en condiciones de hacerlo, no tenemos los materiales necesarios, no tenemos celulares, computadoras, y como decíamos en el escrito, no se puede estudiar desde un celular, leer un montón de textos en una pantalla tan pequeña, si es que tenemos es conectividad, porque muchas veces, en ciertos barrios no se da muy bien ni los datos, entonces es cuestionar ese paso que hubo a la normalidad por vía de la virtualidad, pero siempre teniendo como eje principal nuestra condición nacional mapuche que no es igual a la de los otros estudiantes. Hemos tenido exámenes, y es todo un tema porque se ha querido seguir avanzando, pero a su vez, no dejar a estudiantes afuera en algunas facultades. En este sentido, la facultad de humanidades se ha diferenciado de las demás facultades académicas, porque ha tomado una disposición de poder incluir a los estudiantes que no han podido, y en este sentido tomar finales libres que no tengan la parte escrita y solo sea la parte oral. No sé en la práctica como se ha hecho porque no conozco estudiantes que hayan rendido libre, y, en mi caso personal, solo he podido sacar una materia y entiendo que otros estudiantes han rendido, pero a muchos se les dificulta, o sea les falta internet, es algo que tiene muchas deficiencias.

De la siguiente forma, en dialogo con el “La Cruz del Sur”, Juan Manuel Cid integrante de la Organización Mapuche Kizu Iñciñ…