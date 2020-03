Kicker: “Cometí un delito muy grave y no medí consecuencias”

“Cometí un delito muy grave y no medí consecuencias”, acepta Kicker.

El tenista Nicolás Kicker, suspendido hasta el 23 de enero de 2021 por arreglo de partidos, señaló que “que yo cometí es un delito muy grave en el mundo del tenis. Yo no medí consecuencias, no me di cuenta. Y lo pagué caro. Todos cometemos errores, chicos o grandes, en la vida. Y me estoy haciendo cargo”.

En el podcast especializado en tenis “Tres Iguales”, Kicker contó “en el primer contacto que tuve con los apostadores me dijeron que eran sponsors. Me dieron un auto para moverme en Buenos Aires. Consiguieron Interclubes. Pero un día, cuando llegué al challenger de Barranquilla, me dijeron que eran apostadores y me ofrecieron una cantidad equis de plata para perder, y acepté”.

Kicker, de 27 años, llegó a ser Top-80 en el ranking ATP y llegó a debutar en la Copa Davis, ganó 10 torneos Futures y 3 challengers.

“A los primeros que le conté fue a mis padres. Les costó muchísimo entenderlo porque no tenia la necesidad extrema de hacerlo. Tenia 21 años. Un hijo chico. Me estaba separando. Me sobrepasó. Tuve una gran exposición mediática”, aceptó el hincha de Vélez.

“Si soy rencoroso? No. Hubo gente que me dio la espalda y un club que me cerró las puertas, pero no. ¿Si me molestó que hayan mezclado a mi hijo en una declaración? Cada uno dirá lo que dirá y se hará cargo”, dijo el tenista con seriedad.

El jugador nacido en Merlo, provincia de Buenos Aires, sueña con volver a jugar la próxima temporada.

“Me sumó mucho haber entrenado durante mi suspensión con jugadores como Pablo Cuevas o Diego Schwartzman entre otros. Me sirvió para saber donde estoy parado tenísticamente hablando”, finalizó Kicker, quien agregó que comenzara jugando Futures y pedirá algunas invitaciones en challengers.