Kicillof y Costa presentaron los protocolos para la temporada 2020-2021

El gobernador Axel Kicillof destacó esta tarde que “con cuidados y responsabilidad, vamos a poder tener la mejor temporada posible”, al anunciar los protocolos y pautas que regirán para las vacaciones de verano 2020-2021 en los circuitos turísticos de la provincia de Buenos Aires.

En el anuncio, que se llevó a cabo en el Museo MAR de la ciudad de Mar del Plata, Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; la vicegobernadora, Verónica Magario; el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, y mediante videoconferencia, por el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens. También participaron el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el ministro de Transporte nacional, Mario Meoni; y la directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta.

“En esta temporada habrá protocolos, una serie de reglas muy rigurosas y completas para que vacacionemos seguros y cuidados”, expresó Kicillof y resaltó: “Lo peor que podríamos hacer es no tomar los recaudos suficientes y abandonar todo lo que con esfuerzo venimos sosteniendo”.

La temporada comenzará el 1° de noviembre para los propietarios de inmuebles que no residan en los destinos turísticos y para los turistas en general el 1° de diciembre, y se extenderá hasta Semana Santa 2021.

Asimismo, se definió que habrá limitaciones respecto al aforo de espacios gastronómicos y hoteleros, donde no se permitirá el uso de espacios cerrados que no cuenten con ventilación natural.

En este sentido, el Gobernador explicó que tras un “gran trabajo de coordinación” entre intendentes, funcionarios provinciales, nacionales y representantes de los equipos de Salud, se consensuaron protocolos para el uso de las instalaciones, espacios gastronómicos, hoteles y hospedajes de los circuitos turísticos. Además, anunció el lanzamiento de la aplicación “Cuidar Verano”, en la que los turistas deberán cargar sus datos, destinos, medios de transporte y alojamiento para obtener el permiso de circulación e ingreso a los municipios de veraneo.

“Esta será una temporada atípica debido a la pandemia, por lo que estamos trabajando de forma coordinada Nación, Provincia y municipios con la finalidad de brindar previsibilidad a quienes desarrollen actividades vinculadas al turismo y a quienes necesiten planificar sus vacaciones”, afirmó Costa, y agregó: “El objetivo es que podamos tener la mejor temporada posible, siempre atentos a la evolución de la situación epidemiológica”.

El Ministro señaló que “la temporada va a estar sujeta a protocolos y normas para las actividades que estén habilitadas”, en tanto aseguró que hay que “continuar con las pautas de higiene, distanciamiento y prevención”. También aclaró que no será necesario presentar un test PCR o cualquier otro estudio médico para vacacionar en la Provincia y que “se está trabajando en el refuerzo del sistema sanitario en los municipios. No queremos tener dificultades para dar respuesta ante la afluencia de turistas”.

De la presentación participaron los intendentes de Necochea, Arturo Rojas; La Costa, Cristian Cardozo; Villa Gesell, Gustavo Barrera; Pinamar, Martín Yeza; Monte Hermoso, Enrique Dichiara; Castelli, Francisco Echarren; Mar Chiquita, Jorge Paredi, de Punta Indio, Hernán Y Zurieta, de General Lavalle, José Rodríguez Ponte; y de General Alvarado, Sebastián Ianantuony.

Por su parte, Lammens aseguró: “Que tengamos temporada de verano es una decisión política. En este contexto de tanta incertidumbre, no solamente en la Argentina sino a nivel mundial, esta decisión pone en valor la importancia que tiene el turismo para el país”, y concluyó: “El sector representa el 9% del PBI y genera más de 1 millón de puestos de trabajo. El turismo va a ser uno de los grandes protagonistas de la reactivación de la Argentina”.

“Nos animamos a trabajar juntos para darles a los argentinos la posibilidad de tener una temporada, para darle al turismo la posibilidad de mostrar cuanta potencia tiene esa industria”, expresó Massa. En ese marco, subrayó que “hoy podemos animarnos a llevar adelante una temporada, a tratar de reactivar el turismo y a trabajar codo a codo con intendentes de distinto color político, entendiendo que de esta situación salimos unidos”.

En este sentido, Montenegro aseguró que es “muy importante trabajar en conjunto para buscar las mejores soluciones y es eso lo que estamos haciendo”, y agregó: “Este tiempo nos va a poner a prueba, para que los intendentes sigamos trabajando permanentemente junto al Gobierno provincial y nacional”.

Al cierre de la presentación el Gobernador resaltó: “Para nosotros es una enorme satisfacción estar anunciando hoy, en conjunto con ministros nacionales, provinciales e intendentes, que sabemos cómo va a ser esta temporada, conviviendo con el virus pero aprovechando también, con todos los cuidados, los enormes atractivos y hospitalidad de nuestra provincia”.