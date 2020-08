Karina Paniagua y la situación en Humahuaca

Karina Paniagua, intendenta de Humahuaca nos contó sobre la situación sanitaria de la quebrada y su salud en particular: “me dieron de alta el día domingo, he pasado en el hospital de campaña que he inaugurado yo hace un tiempo atrás, cuando dio inicio esto lo de la pandemia. Me tocó transitar todo mi aislamiento en este lugar, por supuesto también de manera asintomática, no puedo decir lo mismo de aquellas personas que pasaron como ser vecinos de Humahuaca con los que de alguna manera compartimos este centro de aislamiento por estos días.

DESCARGAR

Gané una batalla y ahora quiero que mi pueblo gane la misma. Humahuaca es tierra de batallas, tierra de pueblos heroicos y no será la excepción en esta etapa que nos toca afrontar ahora. Nosotros tenemos actualmente 94 casos positivos desde que comenzó a pandemia hasta la fecha.

Como mi actividad, mi responsabilidad al frente del pueblo comenzó el día siguiente de mi alta con la visita de los médicos de Nación a Humahuaca así que ya retomamos nuevamente toda la actividad municipal.

HUMAHUACA. Con respecto a la situación provincial creemos que es complicada. En una reunión del COEM de Humahuaca analizamos la situación provincial y vimos que en el transcurso de estos días lamentablemente tuvimos varios decesos por COVID-19 en nuestra ciudad. Estamos muy preocupados porque nos deja una tristeza profunda, ya que aquí nos conocemos todos. La directora del hospital expresaba lo lamentable que en el camino y en el traslado de nuestra gente algunos fallecieron y otros pacientes más agudos no podían conseguir una cama en capital. Por ello sabemos que necesitamos optimizar el control, el trabajo que realizamos en la ciudad ya que de pocos casos pasamos en la semana anterior a 23 casos diarios creciendo bastante los contagios y sabiendo que Humahuaca cuenta con circulación comunitaria por ello mismo debemos cuidar a las familias.

En todo el tiempo que estuve en el hospital de campaña vi el transitar de muchas familias, algunas completas, enfermas de covid-19, sabemos por ello que no es suficiente hacer solamente la concientización sino también trabajar en el entorno familiar. La situación es complicada en toda la provincia y Humahuaca no es la excepción tenemos varias personas recuperadas y de los contactos estrechos cerca del 40% ya recibió el alta eso es muy positivo para nosotros.

COE HUMAHUACA. Está formado por las instituciones de seguridad, sanidad y la Municipalidad también siendo participes los presidentes de los centros vecinales y comisión de servicios. Nos involucramos todos trabajando, buscando en los diferentes barrios buscando personas con síntomas. Aprovecho para agradecer al pueblo de Humahuaca quienes se sumaron desde el primer momento y nos ayudaron de alguna u otra manera a identificar y solucionar la problemática relacionada con los pacientes de esta enfermedad.

A pesar de que pasamos a zona amarilla, tras haber tenido un pico de casos la semana pasada, llamamos a la ciudadanía a tomar los recaudos correspondientes, ser cautos. En ese sentido aclarar que tenemos el pase a zona amarilla en todo el departamento, pero específicamente en la ciudad de Humahuaca restringimos la franja horaria para disminuir la concentración de los habitantes.