Jurgen Klopp Mejor Entrenador

THE BEST AL ALEMAN DT DEL LIVERPOOL

THE BEST AL ALEMAN DT DEL LIVERPOOL FUTBOL INTERNACIONAL

No saltó la sorpresa respecto al premio al Mejor Entrenador, que fue para el gran favorito: Jürgen Klopp.El alemán realizó un curso extraordinario con el Liverpool, coronado con la Champions League al imponerse en la final al Tottenham justo un año después de haber caído en la misma ante el Real Madrid. El Liverpool se desquitó, y no de cualquier forma, sino siendo fiel por el eléctrico estilo de juego tan ‘made in Klopp’, válido para capacitar al Liverpool para firmar la espectacular remontada contra el Barça en semifinales de la Champions League aunque para ese duelo no pudo contar con dos de sus grandes estrellas como Salah y Roberto Firmino.

Klopp se impuso a Pep Guardiola, que no acudió a la gala al jugar su Manchester City este martes frente al Preston en partido correspondiente a la Copa de la Liga, y también a Mauricio Pochettino, a cuyo Tottenham derrotó en la final de la Championsrpool coprotagonizaron junto al Manchester City una de las Premier League más reñidas que se recuerdan, como muestra de ello es que a pesar de Klopp sucede en este galardón a Didier Deschamps, que lo ganó el curso pasado tras conquistar el Mundial con Francia, mientras que anteriormente se lo llevaron Zinedine Zidane y Claudio Ranieri.contar con una sola derrota en su debe, no pudieron alzarse con el título privados de ello por el conjunto ‘citizen’.

“¿Qué puedo decir? Tengo que dar gracias a mi familia. 20 años atrás, nadie esperaba que estuviera aquí. Si estoy aquí es por los jugadores. Tengo la suerte de estar rodeado por extraordinarios futbolistas. También quiero felicitar a Pochettino por esa magnífica final que disputamos en Madrid”, dijo Klopp al recibir el premio.