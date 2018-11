Junyent: “Hemos cumplido con las exigencias de los vecinos”

El presidente del Concejo Deliberante de Esquel, Jorge Junyent se encuentra en Rawson para canalizar el pedido de los vecinos de la Asamblea del No a la Mina para que no se avance en la zonificación minera. En diálogo con Almacén de noticias, el edil expresó que acompaña este reclamo por convicción y no por la presión que se ejerció en la sesión del jueves. En otro orden, el edil dijo que aportó más documentación a la denuncia que realizó en fiscalía por las irregularidades en los microcréditos. También indicó dijo que el presupuesto municipal aun no ingresó. Por último, se mostró disconforme con el adelantamiento de las elecciones.