Julio Sahad: “Mauricio Macri será reelegido como presidente de la Nación”

El diputado nacional por La Rioja, Julio Sahad se mostró cauto por los primeros resultados de las PASO, considerando que “hay que esperar el conteo de los votos” y destacó la participación de los riojanos en estas primarias. No obstante, el legislador se mostró confiado por la reelección del primer mandatario nacional: “El presidente Mauricio Macri va ser el primer presidente no peronista que será reelegido. No tengo dudas. Ya veremos si será en primera vuelta o en ballotage. Pero, nuestro presidente será reelecto.”