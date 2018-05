Julio Chávez: “Me siento enormemente paternal, pero nunca tuve la necesidad de ser padre”

Luego de ganar el Premio Platino como mejor actor del 2017 por su trabajo en “El maestro”, el unitario que se emitió por “El Trece”, Julio Chávez dialogó con el equipo de Modo Sábado. El oficio, el avance del feminismo y su próximo unitario en la televisión, que será junto a su compañero de teatro, Adrián Suar.

“Es un orgullo. Fue un regalo muy lindo del oficio. Fue un programa hermoso y me gustó mucho que haya competido por los Platino. También me alegró que haya otras ficciones argentinas en la terna”, dijo el actor, que competía por la estatuilla con el español Asier Etxeandia (Velvet Collection), el brasileño Julio Andrade (Um contra todos), y los argentinos Luis Brandoni y Peter Lanzani (Un gallo para Esculapio).

Como se encuentra de gira con “Un rato con él”, la obra que protagoniza junto a Adrián Suar, el premio fue recibido por el director Daniel Barone. “Julio lamenta no estar acá y comparte este premio con sus colegas de terna. Se lo agradece a todos los que tuvimos que ver con “El Maestro” y se lo dedica a su gente querida”, había dicho el realizador.

Por otro lado, el protagonista de “El puntero” habló sobre las redes sociales y el poder que tienen. “Intento mantenerme cauteloso en las redes sociales. Es muy fuerte el poder que tienen. Llegamos a un punto en el que se perdió la conexión humana a partir de las redes y ya no importa el vínculo”, sostuvo.

Además, opinó sobre la ficción argentina. “Hay preocupación, pero también hay gente que se está ocupando por igualar el nivel de las producciones con otros mercados”.

Evitó marcar un posición por la despenalización del aborto, en medio del debate en el Congreso. “No me siento obligado a tener una posición tomada frente al aborto. No necesito opinar sobre eso”. También, dio su posición sobre el avance de la revolución feminista en el país: “no hay nada que decir. El avance feminista me parece fantástico. Hay que observar, comprender y festejar. Ya es un hecho”.

Habló sobre la paternidad y dijo que se siente “enormemente paternal”, pero que nunca tuvo la necesidad de ser padre.

Sobre el cierre de la nota, se refirió a las posiciones ideológicas de los actores, en el marco de una fuerte relación entre la política y diferentes figuras del espectáculo argentino, y habló sobre su trabajo con la pintura.