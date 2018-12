Juliana Gallipoliti: “No sé cómo explicar el cariño de la gente”

La única correntina que permanece en el certamen La Voz Argentina que se emite por la señal televisiva de Telefe es Juliana Gallipoliti.

“La noticia es que soy semifinalista, y pasé al Gran Rex y a la gira nacional. Me encanta la idea. Me hubiera gustado que sigan Sofía (Morales) y Pedro (Culiandro Ríos), pero voy a hacer justicia por ellos. Este domingo termina el programa. En el Gran Rex vamos a estar el 19 y posiblemente otra fecha. La verdad es que mucho tiempo de espera, mucha extensión, muchos nervios. Eso no depende de nosotros, la gente elige. Son nervios porque uno no sabe lo que va a pasar. Que la gente te elija es maravilloso, no sé cómo explicarlo”, señaló.