Julián: “Con la Cooperativa tenemos una relación bastante tensa sobre todo en el paso de información”

Las comisiones de Tierra y Hacienda continuarán con su trabajo durante el verano. El concejal del Frente Grande y presidente de la Comisión de Hacienda, Daniel Julián, indicó que aún no se pudo terminar la revisión tarifaria de la CEEZ. “Desde junio a diciembre no logramos contar con la información necesaria, que no es más que el cuadro de ingresos y egresos”, dijo y recordó que la CEEZ no pude aplicar ningún cuadro tarifario nuevo en período de revisión. El edil atribuyó el problema a la falta de un interlocutor por parte del Concejo de Administración de la Cooperativa.