“Jugaremos contra Boca,no contra los nombres”

Si bien todavía no se hizo oficial , por un acto político que complicaría la seguridad para que los partidos de Racing ante Boca y de River ante Arsenal, los dos encuentros se pasarían del sábado 19, como estaban programados, al viernes 18 .

Y en ese sentido, Eduardo Coudet contó que él ya sabe que será así. ¿Se reprograma el clásico ante el Xeneize? “Sí, por eso este sábado los jugadores tienen el día libre y el domingo ya arrancamos la semana” , respondió el entrenador de la Academia en Cómo te va (AM 630).

Cuando le preguntaron sobre el superclásico que se jugará el martes 22, evitó dar una opinión al respecto. “No lo sé. Te digo la verdad, analizar a los demás no te queda tiempo de lo que va a pasar. Me he acostumbrado a prestar atención al rival, de buscar detalles, sacar informaciones… Pero ahora no sé quién puede llegar a jugar contra nosotros de Boca. No analizo un partido que no es de mi equipo” , expresó el Chacho.