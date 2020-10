Juan Rapaport: “Hay una tercerización encubierta que no es legal”

El referente de los trabajadores de la actividad, aseguró que el municipio intenta contratar el servicio con una organización no gubernamental. “Vamos a iniciar la demanda por el despido sin justa causa”, afirmó, al tiempo que adelantó que pese a la negativa, se presentarán en la fecha correspondiente. “Estamos planteando que ante esta situación vamos a tomar nuestras fuentes de trabajo, para brindar la seguridad de las playas, pero no va a ser en el marco de una contratación de la municipalidad”, señaló. Denunció que una ONG, la Asociación Argentina de Guías, Deportes y Actividades de Aventura en la Naturaleza (AGDAAN), contactó a la Comisión Directiva del Gremio para realizarles una propuesta, a la que calificó de “oferta laboral extorsiva” y al rechazarla, se comunicaron de manera personal con los profesionales, que la desestimaron. “Es una locura pensar que no haya guardavidas en las playas de Bariloche en el verano”, señaló.

