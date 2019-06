Juan Di Natale habló sobre el final de CQC y apuntó contra Pettinato

Luego de su debut al frente de la tercera temporada de Todo tiene un porqué, el programa cultural de la TV Pública, el conductor, Juan Di Natale, habló sobre el final de CQC (Caiga Quien Caiga), y disparó contra uno de los últimos conductores del ciclo, Roberto Pettinato.

“CQC terminó porque lo levantó Canal 13. Para mi fue un error llevar a Pettinato a hacer CQC y hacerlo con un formato diario. Yo tenía contrato firmado para esa primera temporada, y hasta había llegado a hacer promos. El Trece quería hacer CQC, pero quería un trío de vuelta y no me quería a mí en el medio, y yo no iba a hacerle la segunda a Pettinato. Yo sé lo que es fumarse a Pettinato. Estuvimos tironeando un tiempo con la productora, que se portó muy mal conmigo.sé lo que es trabajar con él”, explicó, en diálogo con Modo Sábado.