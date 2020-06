Juan Chaura: “Hace años que venimos pidiendo un cambio”

Tras los rumores del posible reemplazo de Nicolás Cittadini al frente de Vialidad Provincial, el delegado regional del Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut (SITRAVICH) Juan Chaura, señaló lo importante que sería una oxigenación para este organismo. Chaura destacó que no es una cuestión personal que tienen con Cittadini, sino que es una cuestión de resultados más que nada por la falta de gestión, por la falta de personal, para reponer los insumos para las distintas máquinas que se usan y sobre todo por la falta de diálogo. Por ultimo Juan Chaura destacó que por el momento no tomarán ninguna medida que tiene que ver con paros y movilizaciones. La idea es mantener el diálogo y llegar al paro, si no hay otra posibilidad, remarcó también.

