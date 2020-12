Juan Carlos Desanzo: “Mi vida era ir al cine todos los días”

Juan Carlos Desanzo es un fotógrafo, director de cine, guionista y reconocido cómo uno de los discípulos de Pablo Tabernero, un fotógrafo argentino, criado por las imágenes del nazismo y la Guerra Civil Española, donde forjó su profesión y su prestigio.

En comunicación con Manivela, Coco Blaustein charló junto con él sobre toda su carrera.

“Fui un discípulo, bastante favorito de “Don Pablo”, ya que nos veíamos todas las mañanas en un club. Además, cuando se fue a Nueva York, me dejó su catedra en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, para dar las clases de 2do y 3er año de la carrera de cinematográfica ahí”, explicó el fotógrafo acerca de su relación con Tabernera.

¿Cómo llegó al mundo del cine?

“A los 5 años tuve que empezar a trabajar, mi realidad era muy carenciada. Repartía en un carrito con rulemanes hielo todas las mañanas. Una vez me tocó hablar con un hombre que me pidió si podía entregar sus folletos de su cine en todos los domicilios donde entregaba el hielo. Así fue que a cambio me dejaba entrar al cine todas las veces que quisiera gratis. Todos los días de mi vida iba al cine”