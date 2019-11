Juan Carlos Cáufero, 42 años de ser canillita

En comunicación con LT11 Juan Carlos Caúfero, es canillita hace 42 años contó que “empecé con unos pocos clientes, me fui haciendo de a poco y el día que más vendía era los domingos”. Caúfero indicó que cuando arranco a ser canillita tenía 22 años y recordó que “para el mundial 78 contabilizamos 140 canillitas y en la actualidad hay menos de diez”. Su rutina es levantarse ir a las 4:30 a la terminal a buscar diarios, hace tiempo los domingos lo hacíamos antes por el diario la calle pero esto no se realiza en ciudad ya que la impresión del mismo se realiza en Gualeguaychú. Contó que solo tiene 5 días al año en que no trabaja, cuales son los diarios mas vendidos en la ciudad y la relación con los clientes. Aseguró que la tecnología “los reventó” y que sólo los viejos consumen diario papel, ya que los jóvenes utilizan las redes para informarse.