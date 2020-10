Joven recorre Argentina de a caballo.

DESCARGAR

Un joven recorre el pais con tres caballos Mora, Gayra y Tordo , partió desde su natal General Alvear , provincia de Buenos Aires y llegar a Ushuaía , luego retornar nuevamente a La Pampa en transporte y de alli asi el Norte del pais, asi lo detallo Marcos Villamil de profesión Ing. Agronomo, de 28 años de edad , recordo una anécdota de cuando tenia 18 años hizo una cabalgata de300 km donde no estuvieron ausentes los contratiempos por falta de organización de la cual aprendí, hoy lleva recorrido 1.150 km donde me he encontrado con gente de mirada tranquila, de familias que te reciben de caminos de tierra, es hermosos recorrer el pais a caballo conocer lugar únicos dijo. Hoy se encuntra en la zona de Plaza Huincul esperando que Tordo el caballo mas pequeño se recupere de una pequeña afección.