José Orellana quiere la desafiliación de Alperovich

El diputado nacional José Orellana no anduvo con vueltas en la interna que se desató en el peronismo, y se despachó con munición gruesa en contra de José Alperovich y abogó por la desafiliación del exgobernador, luego de que este confesara sus deseos de competir por la gobernación en 2019, por fuera del peronismo. “El Partido Justicialista estaba casi cerrado, no aportaba nada. Los militantes no tenían la posibilidad de hacer reuniones, de poder darle vida al partido, abrir la puerta y aportar al debate de la política y direccionar los lineamientos políticos en favor del Gobierno de la provincia. Así que en ese sentido, se hizo lo que se tendría que haber hecho”, justificó también la extensión de la licencia impuesta a la presidenta del PJ, Beatriz Rojkés de Alperovich.