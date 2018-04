José María Listorti anticipó su regreso a la tv

A menos de dos semanas para su vuelta a la televisión con “Hay que ver”, por la pantalla de El Nueve, José María Listorti habló con el equipo de Modo Sábado.

Luego de la despedida de Este es el show, José María vuelve a la tv con el primer programa de Laflia, la nueva productora de Marcelo Tinelli, con quien trabaja hace más de 20 años. “Trabajo con Marcelo desde el ’93 y le agradezco que siga confiando en mí”, dijo, al tiempo que aseguró que se siente como “trabajar en casa”.

El nuevo programa saldrá de lunes a viernes de 17:15 a 18:50, donde se reencontrará con Denise Dumas, con quien compartió la conducción de Este es el show. Además, contará con un panel conformado por Fernanda Iglesias, Nancy Pazos, Maxi Legnani, Fernando Cerolini y el productor enmascarado, delante de cámara.

En otro sentido, el humorista se refirió a la difícil situación que atraviesa el Grupo Indalo, vinculado a Showmatch y demás productos de Ideas del Sur hasta diciembre del año pasado. “Fue muy difícil la situación de no cobrar. Tinelli tampoco lo hacía, y una vez que terminó Showmatch, no cobramos más. Hay compañeros que no cobran desde diciembre”, relató.

Además, opinó sobre la crisis que atraviesa la ficción argentina, en una televisión que tiene cada vez mas latas extranjeras.