Jorge Martínez: “Si me cruzo a Verónica Castro por la calle, no la saludo”

En la década del ’80 protagonizaron la exitosa novela “Verónica, el rostro del amor”. Sin embargo, 38 años después y tras una relación que no terminó de la mejor manera, los recuerdos que tienen el uno del otro no son los mejores.

Hace unos meses, la actriz mexicana Verónica Castro afirmó que Jorge Martínez era “abusivo, mantenido y vividor”. Ahora, el actor respondió y dijo que “si la cruza por la calle, no la saludo”. Además, en diálogo con Modo Sábado, el actor habló sobre las denuncias de abuso contra Juan Darthés y dijo que “hasta que no se declare culpable, no quiero ni meterme”, aunque aclaró que no duda del relato de Thelma Fardín y afirmó que la actriz es una mujer “muy valiente”.