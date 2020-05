Jorge “Locomotora” Castro podría volver a boxear

La locomotora se puso en marcha, el oriundo de Caleta Olivia puso primera intentando el retorno, el ex campeón mundial de los medianos volvió al gimnasio y en su futuro vislumbra la posibilidad de subirse otra vez al cuadrilátero.

El Roña Castro retomó su entrenamiento tras un ofrecimiento para que vuelva a enfrentarse, en La Vegas, a dos viejos rivales con quienes protagonizó en el pasado dos peleas inolvidables, hablamos de Jhon David Jackson y Roy Jones.

Por lo pronto Castro, a los 52 años, se volvió a calzar los guantes para intentar ponerse en forma, esto recién empieza, en el sinuoso camino de su vuelta lo esperan reuniones para intentar conseguir una garantía de 4 millones de U$S que se requiere para llevar a cabo este regreso y evaluar cómo se encuentra físicamente.

La pregunta es, el ex campeón mundial cuyo récord hasta su última pelea (en 2007) fue de 130-11-3 con 90 nocauts, podrá cumplir con sus propias expectativas?.

“Estoy esperando la contestación de ellos, lo está manejando Bob Arum, y también está metido Mano de Piedra Durán”, confesó.

Ante la pregunta de porqué volvía, sentenció, “Por la gloria. Yo de plata estoy bien, no me sobra, pero no me falta. Yo quiero cagarme a trompadas, no quiero hacer una exhibición, para eso la hago acá”.