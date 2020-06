Jorge Capitanich pidió perdón por la violencia institucional

En un encuentro con la cúpula policial del Chaco, el gobernador Jorge Capitanich presentó nuevas medidas en materia de seguridad pública y pidió perdón por los recientes hechos de violencia institucional ocurridos contra una familia qom en Fontana y propuso generar un proceso para que hechos de esta naturaleza no puedan volver a ocurrir.

Entre las medidas presentadas por el gobernador Jorge Capitanich, el Ejecutivo provincial propone una modificación en la estructura del Comité de Prevención contra la tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes incorporando la temática de violencia policial e institucional; un protocolo de actuación ante vulneraciones de los Derechos Humanos; el manual de buenas prácticas de la policía de la provincia y el cupo indígena de la integración de las fuerzas de seguridad, entre otras.

Del encuentro también participaron la vicegobernadora Analía Rach Quiroga; la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar; la secretaria de Derechos Humanos y Género, Silvana Pérez y el jefe de la Policía del Chaco, Romero, entre otros.

“Los hechos de violencia de Fontana de ningún modo pueden ser avalados, ni por la fuerza policía, ni por la provincia ni por ningún habitante de nuestro país. En virtud de mi experiencia personal y política, con muchos errores cometidos de los cuales me arrepentí, es necesario pedir perdón a todos los que se consideraron agredidos”, destacó durante su mensaje transmitido en vivo vía streaming.

Así, propuso generar un proceso para que hechos de esta naturaleza no puedan volver a ocurrir: “No se pueden admitir excesos de ninguna naturaleza y mucho menos excesos desde el punto de vista del uso de armas”, destacó y agregó: “Creemos que así como se tomó una decisión en forma inmediata, tenemos que ser capaces -entre todos- de generar un proceso para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir”.

“El Estado debe ser ejemplo de paz y de no violencia”

“En circunstancias de crisis social, entendemos que mucho de nuestros agentes están fuertemente imbuidos de una presión de carácter social y coexisten una violencia social con una de carácter institucional y violencia de género que ineludiblemente debemos desterrar”, dijo Capitanich en extenso mensaje.

Por eso, consideró que el Estado “debe ser ejemplo de paz y de no violencia”. “Las autoridades somos los que tenemos que enarbolar de una manera decisiva estas banderas. Tenemos que promover por todos los medios resoluciones pacíficas y democráticas de conflicto. Tenemos que ser el garante de carácter institucional para la vigencia plena de los derechos humanos. No podemos responder a la violencia social con violencia institucional”, concluyó.

La presentación

Estos son los principales puntos presentados por el gobernador del Chaco esta tarde durante el encuentro celebrado en el Salón Obligado de Casa de Gobierno bajo estrictas medidas de bioseguridad:

1. Agenda legislativa: a) Policía judicial, b) Peculio, c) Juicio por jurado, d) Escuela judicial.

2. Inteligencia criminal para delitos complejos. Delitos comunes. Contravenciones.

3. Comité de Prevención contra la tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes que será modificado en su estructura incorporando la temática de violencia policial e institucional con un modelo transparente de concursos de antecedentes y oposición para la selección de sus miembros.

4. Aplicación integral de la Ley de seguridad democrática (Art. 89) Dirección de Control Policial. Reglamentación y ejecución de la auditoría interna, inspecciones preventivas y defensoría letrada.

5. Protocolo de actuación ante vulneraciones de DDHH. Reglamentación de la guardia permanente de DDHH. Notificación de hecho. Intervención. Comunicación.

6. Defensoría del Policía. Regulación y selección.

7. Manual de buenas prácticas de la policía de la provincia. Capacitación en políticas de género. Derechos humanos. Derecho Indígena. Ley Micaela. Ley de Interculturalidad Obligatoria para todos los agentes públicos.

8. Cupo indígena de la integración de las fuerzas de seguridad.

“No solamente hay que pedir perdón por los actos cometidos, si no también hay que hacer un acto de intromisión para ver en qué nos equivocamos y enmendar los errores cometidos. Los vamos a acompañar el próximo 15 de junio (Día de la Policía del Chaco), de un modo razonable, sistemático y sincero, para lograr que la aplicación de la fuerza de la ley no implique vulnerar los DDHH ni los derechos que cada ciudadano posee”, cerró Capitanich su mensaje de unos 40 minutos.