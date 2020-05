Jorge Alemán: “El mundo va a tener que distribuir de otra manera la riqueza”

El pensador Jorge Alemán, sostuvo que el panorama actual por la pandemia es “catastrófico”. En diálogo con Radio Nacional Córdoba, Alemán sostuvo que se observa el “surgimientos de las ultraderechas que intentan interrumpir las cuarentenas”, “que intentan recuperar espacios de poder “y a la vez una sensibilidad social nueva que no tiene la misma expectativa que tenía antes con respecto al neoliberalismo o al capitalismo.

“Hay una sensibilidad de que esto ha llegado al límite”, dijo. A la vez consideró que “en un mundo donde todo se ha vuelto muy paradójico, un ejemplo de este lugar es el líder de Vox (partido de ultraderecha) a Bergoglio lo llama el “ciudadano Bergoglio”, para no darle la entidad de Papa, en cambio el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, dice el “Papa Francisco”, si te cuentan esto de España hace unos años atrás vos decís no puede ser. El fascismo en España siempre fue católico”, explicó.

En otro orden, Alemán, evaluó que de esta situación no se sale sin un “subsidio universal” y advirtió que tarde o temprano “habrá una confrontación entre los intereses de unos y los intereses de otros, es decir ¿Quién va a pagar esa renta básica?, hay que sacársela a alguien no?. Pero hay algo previo que es que tipo de antagonismos se deben asumir para que las cosas sean de un modo u otro?, se preguntó. “El problema es que fuerzas materiales para realizar esa transformación. Porque no es que van a venir los ricos, aunque hay algunos que son así y digan: Wolswagen, está muy bien, vamos a ceder una parte de las riquezas”.

Finalmente Alemán sostuvo que en este momento ha habido una “revelación”, en cuanto a quienes sostienen realmente el mundo como son los trabajadores y que sin ellos todo se desmorona. Sin embargo todavía eso no ha constituido a un “sujeto histórico”. “Habrá que ver. Para funcionar este mundo va a tener que distribuir de otra manera tanto el ingreso como la riqueza”, sentenció.