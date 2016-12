Jonás Aguirre jugará en México

Jonás Aguirre deja Rosario Central y pasó al Necaxa de México y se convirtió en una nueva baja en este mercado de pases del canalla.

El mediocampista, de 24 años, se va al fútbol mexicano a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra. Aguirre disputó 84 partidos en la Primera de Rosario Central en los cuales llegó a anotar 5 tantos.

El zurdo volante, será compañero en Necaxa de los argentinos Marcelo Barovero, Claudio Riaño , Fernando Meza, entre otros.

“Tenía tan solo 12 años cuando llegué al club más lindo del mundo, hoy 12 años después me toca irme. Viví cosas de las cuales no voy a olvidarme jamas, me enamore de este club, de esta ciudad y sobre todo de su gente, del hincha de central que tiene la locura más linda de todas”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Eternamente agradecido!!! Nos vemos pronto mi Central querido. Te amo”, concluyó Aguirre en su mensaje de despedida. Al mismo tiempo, los mexicanos le dieron la bienvenida.