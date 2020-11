Joe Biden: “Vamos a ganar esta carrera”

El candidato por el partido demócrata, Joe Biden, habló este sábado para pedirle a los estadounidenses que mantengan la paciencia con respecto al conteo final de los votos, que definirá quién será el nuevo presidente de Estados Unidos.

“Debemos mantener la calma, ser pacientes, dejemos que el proceso evolucione para contar todos los votos” pidió el Biden en una conferencia desde la ciudad de Delaware.

El candidato demócrata se manifestó confiado en el sistema electoral de la nación norteamericana y aseguró que “la democracia funciona, su voto será cotado, no me importa cuán duro trabaje alguien para evitar esto, no lo vamos a permitir, la gente va a ser escuchada”.

Biden, dio un discurso muy breve que en principio se esperaba que fuera para anunciar su victoria electoral, debido a que hasta el momento suma 264 de los 270 votos necesarios para ganar la Casa Blanca, sin embargo aun faltan algunos estados por se declarados.