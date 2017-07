João Gilberto y la música para departamentos

Bobby empieza primero, con una canción que no necesita demasiada presentación, Garota de Ipanema, en la versión que le dio fama mundial, por Gilberto con Stan Getz. “El silencio es salud, pibe” se burla Héctor, recordando que la Bossa Nova nació así, apenas tapando el silencio, para que a los músicos no se los lleve la policía, historia común en toda Latinoamerica. “No debe haber lugar donde no conozcan Garota de Ipanema“, “y no, si a mí hasta me mostraron una versión de Islandia, donde todo es hielo”.

Además, Larrea y Flores escuchan juntos Aná Belén con Juan Luis Guerra, The Spinners, Nacha Roldán y Glenn Miller