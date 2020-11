Javier Mascherano anunció su retiro del fútbol

A una semana del retiro del fútbol profesional de Fernando Gago, otro referente y emblema de nuestro país anunció formalmente que cuelga los botines: Javier Mascherano. Post partido y derrota ante Argentinos Juniors, el ex volante de la selección nacional comunicó la noticia en rueda de prensa:

“Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad de terminar mi carrera en Argentina“, expresó acompañado por el entrenador de Estudiantes de la Plata, Leandro Desábato.

“He vivido mi profesión al 100% di lo máximo que podía. Hoy me encuentro que hace un tiempo que me cuesta y no quiero faltarle el respeto ni a Estudiantes, que confió en mí para volver a Argentina, ni a mis compañeros, ni a esta profesión”.

“No tiene que ver con el club o con un resultado, sino con sentimientos que uno va sintiendo a lo largo de este último tiempo, que hacen que la ilusión que uno tuvo de ser futbolista vaya apagándose”.

“Estoy agradecido infinitamente a los clubes en los que jugué, los compañeros que tuve a lo largo de mi carrera y a Estudiantes que me dio la oportunidad de venir a jugar estos últimos tiempos. Fue menos de lo que yo pretendía, las cosas se dieron de esta manera y a veces uno no elige el final. Le agradezco a Desábato, a la institución y a mis compañeros por haberme soportado este último tiempo“, finalizó.