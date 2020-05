Javier Luquez Toledo: “las artes escénicas viven un momento muy difícil”

En diálogo con María Blanca de la Riega de Radio Nacional, el responsable de Galatea, centro cultural de Resistencia que desarrolla actividades de teatro, danza, música, espectáculos, talleres, clases, animaciones, Javier Luquez Toledo, se refirió a la difícil situación por la que atraviesa el sector: “nuestra actividad está prohibida, al igual que la de los centros culturales, de los teatros, de las artes escénicas en general y algunos encontraron en lo virtual una forma de trabajar. Estamos complicados porque nuestro esencia es el compartir con las personas, el hacer un acuerdo entre actores y espectadores y al no poder tener contacto directo entre ambos, estamos muy complicados”, señaló.

El artista detalló algunos aspectos de esta realidad: “estamos complicados no sólo los actores sino todo el universo es decir las personas que lo componen. Pero el teatro tiene 24 siglos, las pasó todas y estoy convencido que volveremos, resignificados o como sea, pero lo haremos. Nosotros cerramos la semana previa a la cuarentena nacional y vamos a ser los últimos en abrir. Estamos tristes, complicados. Hay muchos que viven de la actuación y las salas independientes lo padecen mucho más porque estamos sin ingresos” y recordó que en Galatea: “no solamente se realizan los espectáculos sino que también están paralizados los diferentes talleres que desarrollamos, y al estar comprometidas fuertemente sus actividades, todo quienes trabajan en ellas, la tienen muy difícil”.

DESCARGAR

Luquez Toledo indicó que la sala teatral comenzó sus actividades “en noviembre de 2007 en el local de Mendoza y Echeverría de Resistencia y nunca paramos, con todo tipo de actividades, tenemos una sala con capacidad para 250 espectadores y siempre, siempre, con el acompañamiento de la gente”.

A pesar de las complicaciones, el gestor cultural se mostró optimista: “tenemos esperanza, hay que encontrarle la vuelta, estamos viendo la posibilidad de realizar los llamados autoeventos que es una forma, antes era el autocine, ahora será el auto evento que nos entusiasma mucho, tenemos la necesidad de adaptarnos, porque este hecho de no tener funciones los fines de semana, de no tener que prepararse, de no tener que escribir, es muy conmocionante. Resistimos”, señaló.